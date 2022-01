Covid oggi Calabria, 2.009 contagi: bollettino 19 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 2.009 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 19 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. I casi sono stati rilevati su 11.050 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +1.446 guariti, +554 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 439) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 34). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 2.009 ida coronavirus in, 192022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 9 morti. I casi sono stati rilevati su 11.050 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +1.446 guariti, +554 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 439) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 34). L'articolo proviene da Italia Sera.

