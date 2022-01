Covid oggi Abruzzo | 3 822 contagi e 13 morti | bollettino 19 gennaio

ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - TgLa7 : ????#Covid: oggi 228.179 casi e 434 morti ???? - fanpage : Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro i… - anto_galli4 : RT @pbecchi: Covid: 228.179 positivi. Record vittime, 434 in 24 ore. Sono i dati ufficiali di ieri. Draghi:”la situazione italiana oggi è s… - polpetine : @a_meluzzi Io direi che - ad oggi - bisognerebbe tutelare chi ha paura: del Covid > cure assicurate in ogni caso de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

...di Bologna dopo averlo interrotto due anni fa - dopo una trentina di repliche - a causa del... Purtroppo tra i politicinon c'è un filo comune, un interesse condiviso. Vivono di conflitti ...... dalle quarantene all'eventuale nuovo conteggio dei casi, al sistema dei colori. "Con gli ... masono misure relative alla mobilità dei non vaccinati".I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni e 14-18 anni. Sono 349 (+2) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 55 (-4) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 8 ...Napoli, 19 gennaio 2022 - E' stato ricoverato in ospedale per Covid il 40enne No vax residente in provincia di Napoli denunciato dalla Polizia postale, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura ...