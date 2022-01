Covid, news. Bollettino: calano t. intensive (-27), crescono ricoveri ordinari (+52). LIVE (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 192.320 i nuovi casi e 380 i morti secondo l'ultimo Bollettino del ministero della Salute. 1.181.889 i tamponi effettuati, tasso di positività al 16,3%. Nelle terapie intensive solo il 10% dei pazienti positivi è ricoverato per altre patologie, nei reparti ordinari questa stessa percentuale sale al 32,8%: questi i dati sui 19 ospedali sentinella Fiaso. Secondo Agenas, l'occupazione delle terapie intensive cala in 6 Regioni, è stabile in 12 e aumenta solo in Abruzzo, Alto Adige e Piemonte Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 192.320 i nuovi casi e 380 i morti secondo l'ultimodel ministero della Salute. 1.181.889 i tamponi effettuati, tasso di positività al 16,3%. Nelle terapiesolo il 10% dei pazienti positivi è ricoverato per altre patologie, nei repartiquesta stessa percentuale sale al 32,8%: questi i dati sui 19 ospedali sentinella Fiaso. Secondo Agenas, l'occupazione delle terapiecala in 6 Regioni, è stabile in 12 e aumenta solo in Abruzzo, Alto Adige e Piemonte

