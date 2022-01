Covid, nel Sannio 580 nuovi positivi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Contagi in aumento nel Sannio. Il numero dei nuovi positivi al Covid rilevato nelle ultime 24 ore dalla Protezione Civile è di 580 casi. Lo rende noto, come di consueto, il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il totale degli infetti nella provincia di Benevento dall’inizio della pandemia sale a 27.279. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Contagi in aumento nel. Il numero deialrilevato nelle ultime 24 ore dalla Protezione Civile è di 580 casi. Lo rende noto, come di consueto, il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il totale degli infetti nella provincia di Benevento dall’inizio della pandemia sale a 27.279. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

