Covid: Museo Van Gogh si trasforma in beauty center per protesta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sotto lo sguardo di Van Gogh Robyn lucida le unghie a una signora. Un lungo tavolo con smalti e lime sotto gli autoritratti del maestro olandese ha trasformato il Museo Van Gogh di Amsterdam in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sotto lo sguardo di VanRobyn lucida le unghie a una signora. Un lungo tavolo con smalti e lime sotto gli autoritratti del maestro olandese hato ilVandi Amsterdam in un ...

