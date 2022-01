Covid Milano, l'allarme del primario: 'Positivo 1 bebè su 50 nati da mamme con il virus' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 'Un bebè su 50 nati da mamme con Covid si ritrova Positivo al virus nei primi giorni di vita dopo il parto . Difficile stabilire se si sia contagiato prima della nascita, durante il parto o dopo, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 'Unsu 50daconsi ritrovaalnei primi giorni di vita dopo il parto . Difficile stabilire se si sia contagiato prima della nascita, durante il parto o dopo, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - DSantanche : Inaccettabile se quanto scoperto da @fuoridalcorotv all'ospedale Galeazzi di #Milano fosse confermato. In una socie… - SkyTG24 : Covid, in #Lombardia anche le parafarmacie potranno fare i tamponi - funnymauricedr : RT @DSantanche: Inaccettabile se quanto scoperto da @fuoridalcorotv all'ospedale Galeazzi di #Milano fosse confermato. In una società civil… - Pradivio : RT @MiTomorrow: Situazione paradossale per circa 10mila persone a Milano: guarite dal Covid, ma costrette ad attendere anche per settimane… -