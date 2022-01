Covid, l’annuncio della Valneva: “Gli anticorpi indotti da tre dosi del nostro candidato vaccino neutralizzano Omicron” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Gli anticorpi indotti da tre dosi del candidato vaccino inattivato di Valneva (VLA2001) neutralizzano la variante Omicron” di Sars-CoV-2?. l’annuncio della società Valneva arriva con la diffusione dei risultati di un piccolo studio preliminare di laboratorio con cui si è misurata la capacità di neutralizzazione del vaccino anti-Covid contro il mutante B.1.1.529. I sieri di 30 persone arruolate nello studio di fase 1/2 sul vaccino, sono stati utilizzati per un test basato sull’uso di pseudovirus (non infettivi perché non contengono materiale genetico, ndr). Il 100% presentava anticorpi neutralizzanti contro il virus originario e contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Glida tredelinattivato di(VLA2001)la variante” di Sars-CoV-2?.societàarriva con la diffusione dei risultati di un piccolo studio preliminare di laboratorio con cui si è misurata la capacità di neutralizzazione delanti-contro il mutante B.1.1.529. I sieri di 30 persone arruolate nello studio di fase 1/2 sul, sono stati utilizzati per un test basato sull’uso di pseudovirus (non infettivi perché non contengono materiale genetico, ndr). Il 100% presentavaneutralizzanti contro il virus originario e contro ...

Advertising

Ticinonline : L'annuncio di Boris Johnson: a partire da giovedì 27 gennaio in Inghilterra saranno revocati quasi tutti gli obblig… - ParliamoDiNews : Covid, l`annuncio della Valneva: `Gli anticorpi indotti da tre dosi del nostro candidato vaccino neutralizzano Omic… - Ewavolpones84 : RT @Ticinonline: L'annuncio di Boris Johnson: a partire da giovedì 27 gennaio in Inghilterra saranno revocati quasi tutti gli obblighi rela… - NadiaDeMarchi : RT @Ticinonline: L'annuncio di Boris Johnson: a partire da giovedì 27 gennaio in Inghilterra saranno revocati quasi tutti gli obblighi rela… - GuidoBortolato : RT @Ticinonline: L'annuncio di Boris Johnson: a partire da giovedì 27 gennaio in Inghilterra saranno revocati quasi tutti gli obblighi rela… -