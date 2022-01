Covid in Campania | incidenza stabile | 25 nuove vittime

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 17.056 i nuovi casi diregistrati in, su 103.627 test esaminati. Il tasso diè del 16,45%, sostanzialmenterispetto al 16,6 di ieri. Lesegnalate nel bollettino dell’Unità di crisi sono 25, di cui 22 nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. In lieve incremento le terapie intensive, a quota 93 (+1), mentre dopo la flessione di ieri tornano a crescere i posti letto occupati in degenza, 1.318 (+28). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

