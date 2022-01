Covid, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sulle cure domiciliari (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con decreto monocratico il presidente del Consiglio di Stato , Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con la quale il Tar Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari Covid bocciando ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con decreto monocratico il presidente deldi, Franco Frattini, ha sospeso lacon la quale il Tar Lazio aveva annullato la circolareterapiebocciando ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Consiglio di Stato sospende sentenza del Tar su cure domiciliari #curedomiciliari - GiovaQuez : Il Tar Lazio, pur riconoscendo quanto già stabilito dal Consiglio di Stato sulla natura 'non vincolante' delle indi… - GiovaQuez : Si tratta di 'raccomandazioni e non di prescrizioni vincolanti' è la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato in sede… - dayflyer : RT @Pignottone: ++ Covid, Consiglio di Stato sospende sentenza del Tar su cure domiciliari. ++ E gniente stanno facendo di tutto per andare… - PapagniGrace : RT @wushurabbit: Franco Frattini appena eletto al Consiglio di Stato, ha sospeso la sentenza con la quale il Tar Lazio aveva annullato la c… -