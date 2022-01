Covid, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar contro vigile attesa e paracetamolo: «Solo raccomandazioni» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con cui il Tar Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari nella parte della vigile attesa e trattamento con paracetamolo. La bocciatura che era arrivata da parte del Tar a seguito di un ricorso del Comitato Cura Domiciliare è stata quindi sospesa da Frattini che nel decreto spiega come la circolare ministeriale contenga «raccomandazioni e non prescrizioni vincolanti». Il dibattito sui punti più discussi delle linee guida ministeriali in merito alla cura dei pazienti positivi a Covid-19 (non gravi) rimane quindi ancora aperto. Per il prossimo 3 febbraio è stata fissata una camera di Consiglio «per la discussione collegiale della questione». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il presidente deldi, Franco Frattini, ha sospeso lacon cui il Tar Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari nella parte dellae trattamento con. La bocciatura che era arrivata da parte del Tar a seguito di un ricorso del Comitato Cura Domiciliare è stata quindi sospesa da Frattini che nel decreto spiega come la circolare ministeriale contenga «e non prescrizioni vincolanti». Il dibattito sui punti più discussi delle linee guida ministeriali in merito alla cura dei pazienti positivi a-19 (non gravi) rimane quindi ancora aperto. Per il prossimo 3 febbraio è stata fissata una camera di«per la discussione collegiale della questione». ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Consiglio di Stato sospende sentenza del Tar su cure domiciliari #curedomiciliari - GiovaQuez : Si tratta di 'raccomandazioni e non di prescrizioni vincolanti' è la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato in sede… - Agenzia_Ansa : Conte chiede subito un Consiglio dei ministri per massicci ristori economici e dice che il M5s è pronto a sostenere… - etventadv : RT @ultimenotizie: Con decreto monocratico del presidente Franco Frattini,il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza con la quale il Tar… - IgorV01519720 : RT @OrtigiaP: È caos sulle cure domiciliari per il Covid: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sulla vigile attesa Sono racco… -