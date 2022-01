Covid e scuola, le minoranze contro la Regione: “Complica il sistema” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mentre i casi di positivi tra bambini e ragazzi aumentano le famiglie e le scuole impazziscono dietro le regole riguardanti Dad e quarantene. Molteplice e spesso confuse e, come se non bastasse, accresciute da una serie di normative locali e ordinanze dei singoli amministratori che mischiano le carte in tavola rispetto all’ultimo Decreto Legge. Per questo le minoranze in consiglio regionale hanno lanciato un’accusa alla Regione che starebbe Complicando ancora di più le cose. “La Regione deve farsi carico del disagio che sta crescendo tra studenti, famiglie e operatori scolastici. Le ultime decisioni regionali mettono in difficoltà il sistema e scaricano sui più piccoli e i loro nuclei familiari i costi sociali della pandemia” afferma il capogruppo Pd Raffaele Gallo. “La soluzione non può ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mentre i casi di positivi tra bambini e ragazzi aumentano le famiglie e le scuole impazziscono dietro le regole riguardanti Dad e quarantene. Molteplice e spesso confuse e, come se non bastasse, accresciute da una serie di normative locali e ordinanze dei singoli amministratori che mischiano le carte in tavola rispetto all’ultimo Decreto Legge. Per questo lein consiglio regionale hanno lanciato un’accusa allache starebbendo ancora di più le cose. “Ladeve farsi carico del disagio che sta crescendo tra studenti, famiglie e operatori scolastici. Le ultime decisioni regionali mettono in difficoltà ile scaricano sui più piccoli e i loro nuclei familiari i costi sociali della pandemia” afferma il capogruppo Pd Raffaele Gallo. “La soluzione non può ...

