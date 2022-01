Covid e gravidanza, il direttore di Ostetricia: “Abbiamo 22 letti pieni, per il 90% non sono vaccinate. C’è chi ha bisogno di ossigeno” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ un tema non da poco, recentemente rilanciato con urgenza anche dagli anestesisti rianimatori della Siaarti: nonostante la situazione critica, purtroppo in Italia la platea ostetrica risulta ancora troppo scoperta rispetto al coronavirus Sars-CoV-2. Come rimarca infatti il direttore Ostetricia della Clinica Mangiagalli-Policlinico di Milano, Enrico Ferrazzi, ”Questo preoccupa perché la donna che si infetta in gravidanza è un problema per lei e per il bambino, anche se la placenta protegge dal virus, ma non sempre. Quindi la raccomandazione alla vaccinazione nasce per proteggere la mamma e il bebè, e far sì che la gravidanza sia più serena e non un percorso a ostacoli con l’infezione in corso”. Il direttore di Ostetricia: “gravidanza e vaccino a mRna, nonostante i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ un tema non da poco, recentemente rilanciato con urgenza anche dagli anestesisti rianimatori della Siaarti: nonostante la situazione critica, purtroppo in Italia la platea ostetrica risulta ancora troppo scoperta rispetto al coronavirus Sars-CoV-2. Come rimarca infatti ildella Clinica Mangiagalli-Policlinico di Milano, Enrico Ferrazzi, ”Questo preoccupa perché la donna che si infetta inè un problema per lei e per il bambino, anche se la placenta protegge dal virus, ma non sempre. Quindi la raccomandazione alla vaccinazione nasce per proteggere la mamma e il bebè, e far sì che lasia più serena e non un percorso a ostacoli con l’infezione in corso”. Ildi: “e vaccino a mRna, nonostante i ...

