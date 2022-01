Covid, Debellini (Th Group): “Con zona rossa in Val d’Aosta disastro per turismo, -80% fatturato” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “La Valle d’Aosta rischia di andare in zona rossa perché mancano una decina di posti letto in terapia intensiva, per di più già finanziati. E se questo accadrà, se la regione andrà in zona rossa, sarà un disastro per l’intero turismo della regione, che rappresenta il 17% del pil regionale, perché gli impianti sciistici verranno chiusi. E per questo motivo faccio un appello accorato al presidente della Regione: siamo ancora in tempo, realizziamo velocemente dieci posti di terapia intensiva, mettiamole in piedi, coinvolgendo magari anche le strutture private accreditate, come è accaduto in altre regioni. Altrimenti sarà un disastro”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Graziano Debellini, presidente di Th Group, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “La Vallerischia di andare inperché mancano una decina di posti letto in terapia intensiva, per di più già finanziati. E se questo accadrà, se la regione andrà in, sarà unper l’interodella regione, che rappresenta il 17% del pil regionale, perché gli impianti sciistici verranno chiusi. E per questo motivo faccio un appello accorato al presidente della Regione: siamo ancora in tempo, realizziamo velocemente dieci posti di terapia intensiva, mettiamole in piedi, coinvolgendo magari anche le strutture private accreditate, come è accaduto in altre regioni. Altrimenti sarà un”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Graziano, presidente di Th, ...

