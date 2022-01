Covid, dati Agenas. In Calabria occupazione posti letto in area medica salita al 43% (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia e, in 24 ore, cala in 6 regioni: Calabria (17%) , Campania (12%), Marche (23%), Sardegna (13%), Toscana (23%)... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La percentuale di terapie intensiva occupate da pazientiè stabile al 18% in Italia e, in 24 ore, cala in 6 regioni:(17%) , Campania (12%), Marche (23%), Sardegna (13%), Toscana (23%)...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 228.179 positivi e nuovo record di vittime, 434. ieri erano state 287. - GiovaQuez : Rettifica dati comunicata via mail dalla Puglia: i nuovi casi sono 12.414 e non 28.589. I restanti 16.175 sono rico… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri e… - _Corinzia_ : @queriomara1 @NinaWebster84 @ladyonorato Lei ha bisogno di un intervento psichiatra cara signora, ma si rende conto… - Giacomio_ : RT @ImolaOggi: Giallo sui morti di Covid, dati gonfiati ??C’è qualcosa che non torna nel numero di decessi inserito quotidianamente nel boll… -