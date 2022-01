Covid, da Coldiretti 40 quintali di cibo Made in Italy per le famiglie bergamasche bisognose (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Stiamo vivendo un momento di grande incertezza, ma non vogliamo e non possiamo dimenticare chi si trova in difficoltà e in questi mesi ha pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Di fronte ad una emergenza senza precedenti, serve una grande azione di solidarietà e anche in questa occasione il mondo agricolo è pronto a tendere la mano”. Così il direttore di Coldiretti Bergamo Carlo Loffreda commenta la distribuzione di 40 quintali di cibo italiano di qualità destinati a famiglie bergamasche piegate dall’emergenza sanitaria. “In collaborazione con amministrazioni comunali, associazioni caritatevoli e realtà del terzo settore – spiega Loffreda – stiamo consegnando decine di pacchi contenenti prodotti agroalimentari 100% Made in Italy: dalla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Stiamo vivendo un momento di grande incertezza, ma non vogliamo e non possiamo dimenticare chi si trova in difficoltà e in questi mesi ha pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Di fronte ad una emergenza senza precedenti, serve una grande azione di solidarietà e anche in questa occasione il mondo agricolo è pronto a tendere la mano”. Così il direttore diBergamo Carlo Loffreda commenta la distribuzione di 40diitaliano di qualità destinati apiegate dall’emergenza sanitaria. “In collaborazione con amministrazioni comunali, associazioni caritatevoli e realtà del terzo settore – spiega Loffreda – stiamo consegnando decine di pacchi contenenti prodotti agroalimentari 100%in: dalla ...

