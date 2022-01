Advertising

RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-26). A fronte di 227.504 tamponi effettuat… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Consulta: il voto dei parlamentari non dipende dal Green pass #Greenpass - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Consulta: il voto dei parlamentari non dipende dal Green pass #Greenpass - MediasetTgcom24 : Covid, Consulta: il voto dei parlamentari non dipende dal Green pass #Greenpass - Ste_Gualdoni : RT @RegLombardia: ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-26). A fronte di 227.504 tamponi effettuati, son… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Consulta

Quirinale,vs parlamentari no vax Isole/ "Legittimo Super Green Pass mezzi" 'NESSUN CONFRONTO SU TRATTAMENTO MALATI' La lotta contro ilnon può prescindere dalle cure domiciliari ...La garanzia di voto dei parlamentari non dipende dal decreto sul Super Green pass. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, dichiarando 'inammissibile' il ricorso per conflitto di attribuzioni tra ...La garanzia di voto dei parlamentari non dipende dal decreto sul Super Green pass. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, dichiarando "inammissibile" il ricorso per conflitto di attribuzioni tra pot ...Crescono dell’8% le vendite di frutta e verdura fresca made in Italy nel mondo. Vendite che raggiungono circa 5,7 miliardi di euro nel 2021 segnando il record in valore di sempre e confermando la vita ...