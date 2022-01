Covid | Conserva | “Rafforzare le Usca per potenziare le cure domiciliari”

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Più medici e infermieri per cercare di garantire al meglio il servizio delle, ossia le unità speciali che assicurano l’assistenza domiciliare integrata ai pazienti”. E’ questa la richiesta del consigliere regionale Giacomo, componente della III Commissione Sanità della Regione Puglia, indirizzata al presidente e assessore alla Sanità Michele Emiliano. “E’ necessarioquesto servizio – commenta– con l’assunzione di altre figure professionali per allargare la rete degli interventi, in particolare nella provincia ionica, di gestione domiciliare dei pazientidimessi dalle strutture ospedaliere o mai ricoverati. Una misura importantissima, in questa quarta ondata, che garantirebbe maggiore assistenza ai malati che non hanno necessità di ...