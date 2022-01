Covid, Avis contro le fake news sul sangue dei vaccinati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dal sangue dei vaccinati che coagulerebbe, passando per la scarsa qualità degli emocomponenti di chi ha ricevuto la terza dose anti Covid, o peggio ancora le insinuazioni secondo cui l’Associazione volontari italiani del sangue (Avis) richiederebbe solo il sangue di chi non è in possesso del Green pass. Sono tante le fake news che rischiano di ostacolare e rallentare ciò che invece è davvero importante: assicurare scorte di sangue e plasma per consentire agli ospedali di proseguire nelle loro regolari attività senza dover rinviare terapie e interventi salvavita, come spiega il presidente di Avis nazionale, Gianpietro Briola. “Più volte abbiamo ribadito la necessità di reperire informazioni solo attraverso i canali ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Daldeiche coagulerebbe, passando per la scarsa qualità degli emocomponenti di chi ha ricevuto la terza dose anti, o peggio ancora le insinuazioni secondo cui l’Associazione volontari italiani del) richiederebbe solo ildi chi non è in possesso del Green pass. Sono tante leche rischiano di ostacolare e rallentare ciò che invece è davvero importante: assicurare scorte die plasma per consentire agli ospedali di proseguire nelle loro regolari attività senza dover rinviare terapie e interventi salvavita, come spiega il presidente dinazionale, Gianpietro Briola. “Più volte abbiamo ribadito la necessità di reperire informazioni solo attraverso i canali ...

GiovaQuez : Dal sangue dei vaccinati che coagulerebbe alle insinuazioni per le quali Avis richiederebbe solo il sangue di chi n… - apiedi_nudi : RT @GiovaQuez: Dal sangue dei vaccinati che coagulerebbe alle insinuazioni per le quali Avis richiederebbe solo il sangue di chi non è in p… - disagioscout : RT @GiovaQuez: Dal sangue dei vaccinati che coagulerebbe alle insinuazioni per le quali Avis richiederebbe solo il sangue di chi non è in p… - fisco24_info : Covid, Avis contro le fake news sul sangue dei vaccinati: Il presidente Briola contro le false informazioni: 'Non c… - italiaserait : Covid, Avis contro le fake news sul sangue dei vaccinati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Avis Carenza sangue: il Trasfusionale invita a donare Nell'ultimo periodo, a causa della considerevole e improvvisa ondata di contagi per Covid - 19, si è registrata una presenza ridotta di volontari nei centri dedicati alla donazione ...di donatori Avis, ...

Covid, Avis contro le fake news sul sangue dei vaccinati ... passando per la scarsa qualità degli emocomponenti di chi ha ricevuto la terza dose anti Covid, o peggio ancora le insinuazioni secondo cui l'Associazione volontari italiani del sangue (Avis) ...

Covid, Avis: "Basta fake news su donatori di sangue vaccinati" Dire Coronavirus-Le candidat vaccin de Valneva montre une neutralisation du variant Omicron Valneva a annoncé mercredi que son candidat vaccin inactivé contre le COVID-19 montrait une neutralisation du variant Omicron du coronavirus responsable de la maladie. Les résultats... | 19 janvier 20 ...

Covid, Avis contro le fake news sul sangue dei vaccinati Dal sangue dei vaccinati che coagulerebbe, passando per la scarsa qualità degli emocomponenti di chi ha ricevuto la terza dose anti Covid, o peggio ancora le insinuazioni secondo cui l'Associazione vo ...

Nell'ultimo periodo, a causa della considerevole e improvvisa ondata di contagi per- 19, si è registrata una presenza ridotta di volontari nei centri dedicati alla donazione ...di donatori, ...... passando per la scarsa qualità degli emocomponenti di chi ha ricevuto la terza dose anti, o peggio ancora le insinuazioni secondo cui l'Associazione volontari italiani del sangue () ...Valneva a annoncé mercredi que son candidat vaccin inactivé contre le COVID-19 montrait une neutralisation du variant Omicron du coronavirus responsable de la maladie. Les résultats... | 19 janvier 20 ...Dal sangue dei vaccinati che coagulerebbe, passando per la scarsa qualità degli emocomponenti di chi ha ricevuto la terza dose anti Covid, o peggio ancora le insinuazioni secondo cui l'Associazione vo ...