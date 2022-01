Covid, Avis contro le fake news sul sangue dei vaccinati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dal sangue dei vaccinati che coagulerebbe, passando per la scarsa qualità degli emocomponenti di chi ha ricevuto la terza dose anti Covid, o peggio ancora le insinuazioni secondo cui l’Associazione volontari italiani del sangue (Avis) richiederebbe solo il sangue di chi non è in possesso del Green pass. Sono tante le fake news che rischiano di ostacolare e rallentare ciò che invece è davvero importante: assicurare scorte di sangue e plasma per consentire agli ospedali di proseguire nelle loro regolari attività senza dover rinviare terapie e interventi salvavita, come spiega il presidente di Avis nazionale, Gianpietro Briola. “Più volte abbiamo ribadito la necessità di reperire informazioni solo attraverso i canali ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Daldeiche coagulerebbe, passando per la scarsa qualità degli emocomponenti di chi ha ricevuto la terza dose anti, o peggio ancora le insinuazioni secondo cui l’Associazione volontari italiani del) richiederebbe solo ildi chi non è in possesso del Green pass. Sono tante leche rischiano di ostacolare e rallentare ciò che invece è davvero importante: assicurare scorte die plasma per consentire agli ospedali di proseguire nelle loro regolari attività senza dover rinviare terapie e interventi salvavita, come spiega il presidente dinazionale, Gianpietro Briola. “Più volte abbiamo ribadito la necessità di reperire informazioni solo attraverso i canali ...

