Covid: 192.320 postivi e 380 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 192.320 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 228.179. Le vittime sono invece 380 mentre ieri erano state 434. Sono 1.181.889 i ...

