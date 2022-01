Covid | 192 320 nuovi casi su 1 181 889 tamponi e altri 380 morti

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 192.320 idi coronavirus registrati in Italia a fronte di 1.181.889eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 16,3%, in aumento rispetto al 15.4% di martedì. Nelle ultime ...

Advertising

Giornaleditalia : #coronavirusbollettinocontagicovid Covid Italia, il bollettino di oggi 19 gennaio: 192.320 positivi e 380 morti - Misalu1 : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi in Italia: 192.320 nuovi casi e 380 morti - Radio1Rai : ??#Covid Bollettino giornaliero del @ministerosalute 192.320 i nuovi contagi (ieri 228.179). 1.181.889 i tamponi mo… - FirenzePost : Covid-19, 19 gennaio: 192.320 nuovi contagi e 380 morti, numeri sempre elevati - leggoit : Covid, il bollettino di oggi 19 gennaio 2022: 192.320 nuovi casi e 380 decessi. Calano le terapie intesive: 27 rico… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 192

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati.320 nuovi casi di coronavirus e 380 morti. I tamponi eseguiti sono stati 1.181.889: positività ... VALLE D'AOSTA Ancora un decesso per- 19, 522 ...Sono.320 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 1.181.889 tamponi eseguiti. Il ... mentre sono 52 in più di ieri i pazienti ricoverati negli altri reparti. I guariti ...Covid, il bollettino di oggi mercoledì 19 gennaio. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, i nuovi contagi registrati sono 192.320, ieri erano stati 228.179. Sono stati ...Sono 192.320 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 228.179 ...