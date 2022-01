Covid, 192.320 nuovi casi e 380 decessi in 24 ore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In discesa i casi di Covid-19 in Italia. Dai dati del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al coronavirus sono 192.320, contro i 228.179 rilevati nelle 24 ore precedenti, a fronte però di un numero inferiore di tamponi effettuati, 1.181.889, con il 16,427% di positività. La Regione Puglia riporta che i dati notificati il 19 gennaio comprendono 9433 casi confermati nelle ultime 24 ore e 8721 casi diagnosticati con tampone antigenico rapido riconteggiati dall'1 gennaio scorso.In calo i decessi, 380 (contro i 434 resi noti il 18 gennaio).Per quanto riguarda i guariti sono 136.152, gli attualmente positivi salgono di 64.434 raggiungendo un totale 2.626.590. In riferimento alla pressione sugli ospedali, si evidenzia che i ricoveri nei reparti ordinari si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In discesa idi-19 in Italia. Dai dati del bollettino del ministero della Salute, ipositivi al coronavirus sono 192.320, contro i 228.179 rilevati nelle 24 ore precedenti, a fronte però di un numero inferiore di tamponi effettuati, 1.181.889, con il 16,427% di positività. La Regione Puglia riporta che i dati notificati il 19 gennaio comprendono 9433confermati nelle ultime 24 ore e 8721diagnosticati con tampone antigenico rapido riconteggiati dall'1 gennaio scorso.In calo i, 380 (contro i 434 resi noti il 18 gennaio).Per quanto riguarda i guariti sono 136.152, gli attualmente positivi salgono di 64.434 raggiungendo un totale 2.626.590. In riferimento alla pressione sugli ospedali, si evidenzia che i ricoveri nei reparti ordinari si ...

