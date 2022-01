Covid-19 in Italia, il bollettino del 19 gennaio 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel bollettino di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 192.320 nuovi casi. Il tasso di positività torna al di sopra del 16% con oltre un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa l’alto numero di decessi (380 nella giornata odierna) mentre continua l’aumento dei ricoverati (+52) in ospedale. Incoraggiante invece il numero delle guarigioni che raggiunge quota 136.152. Covid-19: Il bollettino di oggi • 192.320 contagiati • 380 morti • 136.152 guariti -27 terapie intensive +52 ricoveri 1.181.889 tamponi Tasso di positività: 16,3% (+0,9%) In Italia sono 121.556.831 le dosi di vaccino somministrate in totale. Johnson annuncia: “In Gran Bretagna stop a mascherine e ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Neldi oggi, mercoledì 19, sull’andamento del-19 si registrano 192.320 nuovi casi. Il tasso di positività torna al di sopra del 16% con oltre un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa l’alto numero di decessi (380 nella giornata odierna) mentre continua l’aumento dei ricoverati (+52) in ospedale. Incoraggiante invece il numero delle guarigioni che raggiunge quota 136.152.-19: Ildi oggi • 192.320 contagiati • 380 morti • 136.152 guariti -27 terapie intensive +52 ricoveri 1.181.889 tamponi Tasso di positività: 16,3% (+0,9%) Insono 121.556.831 le dosi di vaccino somministrate in totale. Johnson annuncia: “In Gran Bretagna stop a mascherine e ...

