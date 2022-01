Covid-19, Bianchi pensa a un Piano scuola estate (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Potremmo anche in qualche agire in qualche modo sul calendario" scolastico, per recuperare il tempo perso a causa delle quarantene, "ma è una competenza esclusiva delle Regioni: o avviamo un ragionamento complesso per verificare le diverse realtà territoriali, che si può fare, oppure lavoriamo su un Piano estate che coinvolga tutte le scuole, aggregando anche le scuole dei territori". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in audizione alla Commissione Cultura della Camera.Sul Piano estate 2021, ha ricordato, "abbiamo avuto situazioni molto belle: è stato il luogo in cui è stata sperimentata la scuola nuova, condizioni che erano state non solo inibite durante la pandemia, ma di fatto non c'erano nella struttura organizzativa pre Covid. Un recupero ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Potremmo anche in qualche agire in qualche modo sul calendario" scolastico, per recuperare il tempo perso a causa delle quarantene, "ma è una competenza esclusiva delle Regioni: o avviamo un ragionamento complesso per verificare le diverse realtà territoriali, che si può fare, oppure lavoriamo su unche coinvolga tutte le scuole, aggregando anche le scuole dei territori". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, in audizione alla Commissione Cultura della Camera.Sul2021, ha ricordato, "abbiamo avuto situazioni molto belle: è stato il luogo in cui è stata sperimentata lanuova, condizioni che erano state non solo inibite durante la pandemia, ma di fatto non c'erano nella struttura organizzativa pre. Un recupero ...

