Costa "Il sistema dei colori non ha più senso, resti solo la zona rossa" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – "Ora che c'è il super green pass e lo scenario è cambiato che senso hanno ancora i colori delle Regioni?". Lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in una intervista al Corriere della Sera. "Bisogna avviare con le Regioni – aggiunge – un percorso per il loro superamento. Dobbiamo ricordarci come è nato quel sistema. In tempi nei quali il crescere del contagio rendeva necessario porre in atto limiti alla libertà generalizzata". Costa ricorda che "sono state messe a punto misure più restrittive e puntuali. C'è il super green pass e la semplificazione. E c'è una platea del 90 per cento di vaccinati. Di fronte a questo il sistema dei colori generalizzati non ha più senso. L'unico criterio che deve rimanere è quello della zona rossa".

