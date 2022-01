Coronavirus oggi. Fiaso, rallenta crescita dei ricoveri (+7,1%) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prosegue la corsa di Omicron e il dibattito se è o meno più debole di Delta. Molti Paesi tra cui l’Italia hanno andamenti simili, e qui come altrove di parla di picco e stabilizzazione. Si attende l’approvazione definitiva del dl super green pass e del provvedimento sui ristori. Il premier britannico Johnson: verso fine obbligo mascherina e certificato Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prosegue la corsa di Omicron e il dibattito se è o meno più debole di Delta. Molti Paesi tra cui l’Italia hanno andamenti simili, e qui come altrove di parla di picco e stabilizzazione. Si attende l’approvazione definitiva del dl super green pass e del provvedimento sui ristori. Il premier britannico Johnson: verso fine obbligo mascherina e certificato

AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 192.320 contagiati • 380 morti • 136.152 guariti -27 terapie intensive | +52 ric… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #19gennaio #Coronavirus #COVID19 - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Nota metodologica completa:… -