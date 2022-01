Coronavirus, mercoledì 19 gennaio: sono 14.534 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio su 25.947 tamponi molecolari e 74.472 tamponi antigenici per un totale di 100.419 tamponi, si registrano 14.534 nuovi casi positivi (+1.248), sono 18 i decessi (-8), 1.888 i ricoverati (+39), 204 le terapie intensive (-3) e +5.487 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I casi a Roma città sono a quota 7.012”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: – Asl Roma 1: sono 2.855 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2: sono 3.601 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3: sono 556 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 4: sono 691 i ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “Oggi nelsu 25.947 tamponi molecolari e 74.472 tamponi antigenici per un totale di 100.419 tamponi, si registrano 14.534casi positivi (+1.248),18 i decessi (-8), 1.888 i ricoverati (+39), 204 le terapie intensive (-3) e +5.487 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I casi a Roma cittàa quota 7.012”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: – Asl Roma 1:2.855 icasi e 2 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2:3.601 icasi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3:556 icasi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 4:691 i ...

