Coronavirus Italia, il bollettino del 19 gennaio: 192.320 nuovi casi, 380 le vittime (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute mercoledì 19 gennaio 2022 Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in, diramati dal Ministero della Salute mercoledì 192022

Advertising

RaiNews : #coronavirus, in Italia 192.320 nuovi casi e 380 morti nelle ultime 24 ore - Regione_Sicilia : #Covid19, @Musumeci_Staff a @robersperanza: «Sospenda il divieto sullo Stretto per non vaccinati o interverrò» -… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Zitromax è introvabile, Federfarma: 'Contro il coronavirus non serve, è stato ampiamente dimostrato'. 'Si t… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, dosi somministrate su base quotidiana. Dosi somministrate il 18/01/2022 : 616.929… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 19/01/2022 ore 18:19 Finora sono state somministrate 121.865.17… -