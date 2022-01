Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 gennaio: 192.320 nuovi casi, i morti sono 380 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 192.320 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 228.179. I tamponi effettuati in un giorno sono 1.181.889 (ieri 1.481.349). La percentuale di positivi considerando il totale dei test - quindi molecolari e antigenici rapidi - è al 16,3% (ieri era 15,4%). sono 380 i morti (compresi alcuni riconteggi), 27 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte delle ospedalizzazioni - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 192.320 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 228.179. I tamponi effettuati in un giorno1.181.889 (ieri 1.481.349). La percentuale di positivi considerando il totale dei test - quindi molecolari e antigenici rapidi - è al 16,3% (ieri era 15,4%).380 i(compresi alcuni riconteggi), 27 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 19(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte delle ospedalizzazioni - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva ...

