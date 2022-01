Coronavirus | il bollettino del 19 gennaio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 192.320, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 9.219.391. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 64.434 unità, quindi al momento risultano positive 2.626.590 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.688. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 19.500, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 2.605.402. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 142.205. Da ieri si registrano anche 136.152 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 6.450.596. Nuovi contagiati: 192.320 Contagiati totali: 9.219.391 Incremento netto positivi: ...

Sono 21.207 contro i 25.166 di ieri i nuovi positivi alregistrati nelle ultime 24 ore in Veneto , un dato in leggera diminuzione rispetto al picco di ieri, che porta il totale dei ...Tornano appena sotto i 200mila i nuovi casi rintracciati in 24 ore. Ilquotidiano riporta 192.320 positivi scovati in un giorno tra 1.181.889 tamponi processati, di cui 873.658 test rapidi. L'incidenza resta stabile al 16,3% . Ancora alto il numero dei decessi:...Nove vittime e 2.009 nuovi contagi con un lieve calo dei ricoverati in area medica: è questo, in sintesi, il bollettino delle ultime 24 ore relativo al Covid in Calabria. I decessi, da inizio pandemia ...Covid-19, bollettino: i numeri di martedì 18 gennaio. Secondo il bollettino del Ministero della Salute di ieri, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 9.018.425. Il tasso di ...