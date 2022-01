Corbin Bleu e altre star si uniscono alla serie TV di “High School Musical”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022): The: Thes ha ufficialmente avviato la produzione della terza stagione e, per il suo grande ritorno sul piccolo schermo, ha richiamato l’attenzione di. L’attore ha recitato nei film della prima trilogia con Zac Efron e Vanessa Hudgens, interpretando l’amico di Troy Bolton, Chad Danforth. Essendo uno dei personaggi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... inclusi quelli interpretati da Adrian Lyles , Saylor Bell , Meg Donnelly , Jason Earles di Hannah Montana e l' allievo di High School Musical. Lyles interpreterà Jet, che è descritto ...Nel cast della stagione 3 di High School Musical: The Musical: La Serie ci sarà anche, che torna quindi nel franchise dopo aver recitato nei film. Tra i nuovi interpreti ci saranno anche Adrian Lyles, Meg Donnelly, Saylor Bell, e Jason Earles. I nuovi episodi saranno ...Cinque attori piuttosto noti ai fan di Disney Channel si uniranno alla terza stagione di High School Musical La Serie: ecco di chi si tratta!Corbin Bleu, Jason Earles e Meg Donnelly, tre famose star di Disney Channel, appariranno come guest star in High School Musical 3 ...