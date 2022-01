Coppa Italia: Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cagliari, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente di questa sfida affronterà ai quarti la Juventus vittoriosa ieri contro la Sampdoria. Dirigerà l’incontro l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Del Giovane e Nuzzi come assistenti, e dal quarto uomo Colombo. VAR e AVAR saranno rispettivamente Giua e Vivenzi. Calcio d’inizio ore 17:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Protagoniste di stagioni completamente differenti, Sassuolo e Cagliari si sfideranno questo pomeriggio per raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia. Gli emiliani dopo la sconfitta casalinga dell’ultimo turno di Serie A contro l’Hellas Verona, ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Riportiamo ledi, match valevole per gli ottavi di finale di. La vincente di questa sfida affronterà ai quarti la Juventus vittoriosa ieri contro la Sampdoria. Dirigerà l’incontro l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Del Giovane e Nuzzi come assistenti, e dal quarto uomo Colombo. VAR e AVAR saranno rispettivamente Giua e Vivenzi. Calcio d’inizio ore 17:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Protagoniste di stagioni completamente differenti,si sfideranno questo pomeriggio per raggiungere i quarti di finale di. Gli emiliani dopo la sconfitta casalinga dell’ultimo turno di Serie A contro l’Hellas Verona, ...

Advertising

juventusfc : Nove precedenti in Coppa Italia tra Juve e Samp. Su @JuventusTV un tuffo nel passato ?? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveSamp - AntoVitiello : Quarti di finale di Coppa Italia: il 9 febbraio sarà Milan-Lazio a San Siro - juventusfc : ?? 12 dicembre 2001 Cinque gol per continuare la corsa in Coppa Italia ?????????? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveSamp - Pall_Gonfiato : #Sassuolo-#Cagliari, le formazioni ufficiali: formazioni rivoluzionate per gli ottavi di #CoppaItalia - tipster_card : Coppa Italia???? Sassuolo vs Cagliari ?? Small stake trebles ?? -