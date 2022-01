Coppa Italia, ottavi di finale: l'Inter sfida l'Empoli alle 21 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 - Comincia la Coppa Italia dell'Inter che affronta stasera l' Empoli negli ottavi di finale. Gli uomini di Andreazzoli si sono qualificati dopo la vittoria ottenuta a Verona 4 - ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 - Comincia ladell'che affronta stasera l'neglidi. Gli uomini di Andreazzoli si sono qualificati dopo la vittoria ottenuta a Verona 4 - ...

Advertising

juventusfc : Nove precedenti in Coppa Italia tra Juve e Samp. Su @JuventusTV un tuffo nel passato ?? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveSamp - AntoVitiello : Quarti di finale di Coppa Italia: il 9 febbraio sarà Milan-Lazio a San Siro - OfficialSSLazio : ?? ???????????????????? ?? ?? Ciro Immobile decide nel secondo tempo supplementare: siamo ai quarti di finale di Coppa Italia!… - vivereitalia : Il Sassuolo si regala la Juve in Coppa Italia, Cagliari ko - LaNotifica : Il Sassuolo si regala la Juve in Coppa Italia, Cagliari ko -