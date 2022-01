Coppa Italia: Inter-Empoli, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Negli ottavi di Coppa Italia entra in scena anche l’Inter, che questa sera affronta l’Empoli (di seguito le formazioni ufficiali). I nerazzurri sono imbattuti in 10 confronti contro i toscani nella competizione, grazie a nove vittorie e un pareggio. Gli azzurri sono la squadra che il Biscione ha affrontato più volte senza mai perdere nel torneo. L’Inter ha perso l’ultima partita casalinga giocata in Coppa Italia, nella semifinale d’andata della scorsa edizione contro la Juventus. Risale al 1980 l’ultima occasione in cui i nerazzurri hanno perso due gare consecutive in casa nella competizione: la prima sempre con la Juventus, la seconda contro il Palermo. Inoltre, i campioni d’Italia in carica hanno subito ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Negli ottavi dientra in scena anche l’, che questa sera affronta l’(di seguito le). I nerazzurri sono imbattuti in 10 confronti contro i toscani nella competizione, grazie a nove vittorie e un pareggio. Gli azzurri sono la squadra che il Biscione ha affrontato più volte senza mai perdere nel torneo. L’ha perso l’ultima partita casalinga giocata in, nella semifinale d’andata della scorsa edizione contro la Juventus. Risale al 1980 l’ultima occasione in cui i nerazzurri hanno perso due gare consecutive in casa nella competizione: la prima sempre con la Juventus, la seconda contro il Palermo. Inoltre, i campioni d’in carica hanno subito ...

