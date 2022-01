Coppa Italia, Inter-Empoli 3-2: nerazzurri ai quarti di finale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Inter batte l’Empoli per 3-2 dopo i supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica per i quarti di finale, dove attende la vincente della sfida tra Roma e Lecce. La formazione di Inzaghi sblocca il risultato al 13? con Sanchez, a segno con un colpo di testa dopo la combinazione Vidal-Dumfries. Il cileno, entrato dopo soli 5 minuti per sostituire l’infortunato Correa, fa centro: 1-0 e match apparentemente in discesa per i campioni d’Italia. L’Inter trova spazi e sfiora il raddoppio almeno in un paio di occasioni: al 20? ci prova Dumfries, al 29? è il turno di Lautaro. In entrambi i casi, il portiere Furlan evita il raddoppio. Il match resta aperto, l’Empoli comincia la ripresa con aggressività e ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’batte l’per 3-2 dopo i supplementari negli ottavi didie si qualifica per idi, dove attende la vincente della sfida tra Roma e Lecce. La formazione di Inzaghi sblocca il risultato al 13? con Sanchez, a segno con un colpo di testa dopo la combinazione Vidal-Dumfries. Il cileno, entrato dopo soli 5 minuti per sostituire l’infortunato Correa, fa centro: 1-0 e match apparentemente in discesa per i campioni d’. L’trova spazi e sfiora il raddoppio almeno in un paio di occasioni: al 20? ci prova Dumfries, al 29? è il turno di Lautaro. In entrambi i casi, il portiere Furlan evita il raddoppio. Il match resta aperto, l’comincia la ripresa con aggressività e ...

