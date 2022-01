Coppa Italia | c’è Inter-Empoli | le formazioni ufficiali

Advertising

juventusfc : Nove precedenti in Coppa Italia tra Juve e Samp. Su @JuventusTV un tuffo nel passato ?? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveSamp - AntoVitiello : Quarti di finale di Coppa Italia: il 9 febbraio sarà Milan-Lazio a San Siro - OfficialSSLazio : ?? ???????????????????? ?? ?? Ciro Immobile decide nel secondo tempo supplementare: siamo ai quarti di finale di Coppa Italia!… - peppe937 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Coppa Italia assolutamente un obiettivo. Inter ha obbligo di ottenere il massimo e stasera il massimo è passare… - Luxgraph : Cagliari, Mazzarri: 'Buona prestazione contro il Sassuolo: soddisfatto' -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato la vittoria dei suoi neroverdi inAlessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida al Cagliari. Le sue parole: TRAGUARDO STORICO ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali di Inter Empoli match valido per la2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter Empoli, match valido per la2021/2022. Inter: Radu; D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, ...L’ultima panchina di José Mourinho in Coppa Italia all’Olimpico? È un brutto ricordo per i tifosi giallorossi. Era il 5 maggio 2010 e vincendo la finale di Coppa Italia contro la Roma ...Recupero della quindicesima giornata per Happy Casa Brindisi e GeVi Napoli al PalaPentassuglia con in palio un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Arnas Velicka dato in dubbio è regolarmente al ...