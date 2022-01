Coppa d'Africa, la gioia incontenibile dei tifosi delle Comore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I tifosi delle Comore scendono nelle strade di Moroni per celebrare la vittoria sulle "Black Stars", in Coppa d'Africa. La squadra che rappresenta la piccola nazione al largo della costa sud - ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Iscendono nelle strade di Moroni per celebrare la vittoria sulle "Black Stars", ind'. La squadra che rappresenta la piccola nazione al largo della costa sud - ...

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - Eurosport_IT : Fare la storia ? s????? ?????? ?????s???? è la prima donna ad arbitrare nella Coppa D'Africa. Partita con terna in… - DiMarzio : La #CoppadAfrica perde due grandi protagonisti: #Aubameyang e #Lemina tornano nei rispettivi club per ulteriori esa… - MichaoRossit : @GTeotino @Edorsi53 @FIFAcom Anzi,molte società stanno piangendo quando i danni li avevano già fatti prima del Covi… - FrNappi : @kkoulibaly26 Torna a Napoli. Finiscila con sta stronzata della coppa d'Africa -