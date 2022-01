Coppa d’Africa 2022: Nigeria impeccabile, Egitto ok (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Coppa d’Africa 2022, giocate oggi le ultime gare della fase a gironi del gruppo D della Coppa delle Nazioni Africane 2022. L’Egitto supera il Sudan, mentre la Nigeria si sbarazza agevolmente dell’ostacolo Guinea Bissau e chiude la prima parte della competizione da prima in classifica e apunteggio pieno. Così risultati e marcatori della giornata. I risultati di oggi della Coppa d’Africa Egitto-Sudan 1-0 Marcatore: 35? Abdelmonem (E) Guinea Bissau-Nigeria 0-2 Marcatori: 56? Sadiq (N), 75? Troost-Ekong (N) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di Metropolitan Pagina Facebook Metropolitan Magazine Italia Account Twitter Ufficiale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022), giocate oggi le ultime gare della fase a gironi del gruppo D delladelle Nazioni Africane. L’supera il Sudan, mentre lasi sbarazza agevolmente dell’ostacolo Guinea Bissau e chiude la prima parte della competizione da prima in classifica e apunteggio pieno. Così risultati e marcatori della giornata. I risultati di oggi della-Sudan 1-0 Marcatore: 35? Abdelmonem (E) Guinea Bissau-0-2 Marcatori: 56? Sadiq (N), 75? Troost-Ekong (N) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di Metropolitan Pagina Facebook Metropolitan Magazine Italia Account Twitter Ufficiale ...

