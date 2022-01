Coppa d’Africa 2022: Nigeria ed Egitto agli ottavi, Sudan e Guinea-Bissau a casa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si conclude con la vittoria della Nigeria sulla Guinea-Bissau per 2-0 e con quella dell’Egitto sul Sudan per 1-0 il girone D della Coppa d’Africa 2022. La Nigeria, padrona totale del girone, lo vince, grazie ai gol di due vecchie conoscenze del calcio italiano. La partita contro la Guinea-Bissau infatti è stata decisa da Umar Sadiq, ex calciatore della Roma e da William Troost-Ekong, ex Udinese. Un dominio totale quello delle Eagles che si candidano ad un ruolo da protagonista anche nella fase ad eliminazione diretta. ottavi di finale raggiunti anche dall’Egitto, per una volta non di Mohamed Salah. Il mattatore della sfida contro il Sudan è il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si conclude con la vittoria dellasullaper 2-0 e con quella dell’sulper 1-0 il girone D della. La, padrona totale del girone, lo vince, grazie ai gol di due vecchie conoscenze del calcio italiano. La partita contro lainfatti è stata decisa da Umar Sadiq, ex calciatore della Roma e da William Troost-Ekong, ex Udinese. Un dominio totale quello delle Eagles che si candidano ad un ruolo da protagonista anche nella fase ad eliminazione diretta.di finale raggiunti anche dall’, per una volta non di Mohamed Salah. Il mattatore della sfida contro ilè il ...

