Coppa d'Africa 2022, Nigeria ed Egitto agli ottavi di finale: battute Guinea Bissau e Sudan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Stasera si sono decise le sorti del gruppo D per quanto riguarda la Coppa d'Africa 2022. Nigeria ed Egitto si sono qualificate agli ottavi di finale, rispettivamente come prima e seconda classificata, mentre Guinea Bissau e Sudan sono state eliminate. Le due grandi favorite del raggruppamento non hanno fatto sconti nell'ultima giornata e hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta della competizione continentale. La Nigeria ha regolato la Guinea Bissau a Garoua (Camerun) per 2-0 grazie alla rete di Sadiq, che al 56? ha concretizzato l'assist di Iheanacho, e al gol di Troost-Ekong al 79?. Le Super Aquile hanno liquidato i Licaoni, ...

