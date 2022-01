Conte, Letta e Speranza. Destini appesi a un tweet (che fa discutere) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tre tweet sovrapponibili. Identici. Pubblicati quasi all’unisono. Se ci si aspettava una risposta chiara o un esito certo dell’incontro tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, i cinguettii dicono ben poco. Ma tant’è. Comunicazione condivisa o cordialità di maniera per mascherare un’intesa su un nome che non c’è? Le malelingue propendono per la seconda ipotesi. Ma si sa, il periodo è quello che è. Tanto più che la data del primo scrutinio per eleggere il successore di Sergio Mattarella si avvicina inesorabilmente. I leader di Pd, Movimento 5 Stelle e Articolo Uno definiscono quello di questa mattina come “un ottimo incontro”. “Lavoreremo insieme – scrivono – per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi”. Poi una frase, contraddetta immediatamente dopo. “Siamo aperti al ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tresovrapponibili. Identici. Pubblicati quasi all’unisono. Se ci si aspettava una risposta chiara o un esito certo dell’incontro tra Enrico, Giuseppee Roberto, i cinguettii dicono ben poco. Ma tant’è. Comunicazione condivisa o cordialità di maniera per mascherare un’intesa su un nome che non c’è? Le malelingue propendono per la seconda ipotesi. Ma si sa, il periodo è quello che è. Tanto più che la data del primo scrutinio per eleggere il successore di Sergio Mattarella si avvicina inesorabilmente. I leader di Pd, Movimento 5 Stelle e Articolo Uno definiscono quello di questa mattina come “un ottimo incontro”. “Lavoreremo insieme – scrivono – per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi”. Poi una frase, contraddetta immediatamente dopo. “Siamo aperti al ...

Advertising

TeresaBellanova : Le case private non sono i luoghi della politica. Con quel tweet fotocopia di Letta, Conte e Speranza stamattina è… - elio_vito : Non capisco tutte queste storie per i tweet uguali di Conte, Letta, Speranza, quell* di ItaliaViva ne fanno una decina ogni giorno! - La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Sono rattristata, vedere Letta che va a casa di Conte, il leader che… - VerticaleIT : RT @AStramezzi: E te pareva… mica per niente, oggi si sono incontrati Speranza, Letta e Conte Una bella banda - formichenews : #Conte, #Letta e #Speranza. Destini appesi a un tweet (che fa discutere). L'articolo di @DibisceglieFede ?? ??… -