Consorzio Unico, gara deserta. Ex Giraservice esasperati: presidio sotto la Regione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il verbale del Consorzio Unico Campania del 17 gennaio 2022 ha un oggetto significativo: "Determina di gara deserta". La gara (europea) a cui il verbale fa riferimento, indetta a novembre 2021, riguarda la "procedura di affidamento dei servizi in concessione del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio magnetici gestiti dal Consorzio Unico e gestione servizi di biglietteria". La procedura contempla l'offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte sarebbero dovute giungere entro le ore 13 del 14 gennaio presso la sede del Consorzio in piazza Matteotti a Napoli. "Entro quel termine non è pervenuta alcuna offerta", scrive il Consorzio Unico. Lavoratori – Tra il ...

