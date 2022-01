Congo | arrestati gli assassini dell’ambasciatore italiano e del militare di scorta

Advertising

Agenzia_Italia : = ??La polizia del Congo annuncia l'arresto dei presunti assassini dell'ambasciatore #LucaAttanasio… - LaStampa : “Arrestati in Congo gli assassini dell’ambasciatore Luca Attanasio”, lo annunciano la polizia e le autorità del Nor… - ilpost : I presunti responsabili della morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio sono stati arrestati, dice la polizia… - NoiNotizie : #Congo, arrestati gli assassini dell'ambasciatore italiano #Attanasio e del militare di scorta - ivonne69villa : RT @discoradioIT: Congo, arrestati gli assassini dell’ambasciatore #Attanasio. «Volevano rapirlo» -

La polizia congolese avrebbe arrestato i presunti assassini dell' ambasciatore italiano Luca Attanasio , ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'...I presunti assassini dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio sono statidalla polizia del. Il diplomatico di Saronno fu ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo. Sui social Justin ...Lo annunciano le autorità del Nord Kivu in una conferenza stampa a Goma, secondo quanto riportano su Twitter Justin Kabumba, corrispondente locale di France24 e Ap, e Stanis Bujakera Tshiamala, giorna ...L'ipotesi è che il gruppo volesse rapire l'ambasciatore e chiedere un riscatto milionario. A sparare sarebbe stato il capo della banda, ancora in fuga. Nell'attacco del 22 febbraio 2021 morirono anche ...