Concorso Arpal Puglia | 31 profili area tecnica e amministrativa

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2022 è stato pubblicato l’estratto del, per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura di 31 posti di variprofessionali nelle categorie B3, C e D, a tempo pieno e determinato per la durata di 18 mesi eventualmente prorogabili. I 31 posti messi apresso l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della, sono suddivisi per profilo professionale come segue: 3 specialisti tecnici esperti in gestione patrimonio e appalti OO.PP., progettazione e programmazione – categoria D; 7 specialisti amministrativi esperti in amministrazione generale, appalti e contratti, gestione e rendicontazione fondi comunitari, gestione del personale – categoria D; 3 istruttori tecnici con esperienza e ...