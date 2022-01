Con l’elettricità il MAN eTGM apre nuovi campi di applicazione

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il primo camion elettrico per il trasporto di materiali edili è stato recentemente immatricolato da Stark Deutschland GmbH. Il MAN, cofinanziato dallo Stato federale dell’Assia, consegnerà materiali ai cantieri con l’ausilio di un carrello elevatore elettrico montato sull’autocarro stesso. “Siamo sicuri che il tema della sostenibilità sarà un fattore di successo ancora più forte in futuro” afferma Timo Kirstein, Direttore vendite della Stark Deutschland GmbH che ha sedi a Francoforte e Darmstadt. Stark Deutschland GmbH è la prima azienda tedesca che opera nell’ambito del commercio di materiali da costruzione a partecipare a una prova pratica di eLogistica in collaborazione con la Fulda University of Applied Sciences. Al centro di questo test in reali condizioni d’uso è la consegna di materiali da costruzione con un MAN, in combinazione con ...