Commisso porta in tribunale la Gazzetta dello sport del collega-rivale Cairo: ‘Allusione alla mafia offende l’intera comunità italoamericana’ (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Contro tutti, contro i colleghi presidenti e la stampa avversa, che a volte sono la stessa cosa. La crociata di Rocco Commisso contro il sistema calcio italiano lo ha portato persino in tribunale. Con una querela al giornale che quel mondo lo racconta da sempre, e in un certo senso lo rappresenta: la Gazzetta dello sport. E quindi, indirettamente, a Urbano Cairo, patron del Torino e pure editore della Rosea. Lo scorso dicembre, la Procura di Cagliari (è lì che viene stampata la prima copia) ha chiuso le indagini preliminari per il procedimento scaturito da un editoriale firmato a maggio 2021 dal vicedirettore del quotidiano sportivo più letto d’Italia, Andrea Di Caro, sulla famosa conferenza stampa tenuta all’epoca dal presidente della Fiorentina. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Contro tutti, contro i colleghi presidenti e la stampa avversa, che a volte sono la stessa cosa. La crociata di Roccocontro il sistema calcio italiano lo hato persino in. Con una querela al giornale che quel mondo lo racconta da sempre, e in un certo senso lo rappresenta: la. E quindi, indirettamente, a Urbano, patron del Torino e pure editore della Rosea. Lo scorso dicembre, la Procura di Cagliari (è lì che viene stampata la prima copia) ha chiuso le indagini preliminari per il procedimento scaturito da un editoriale firmato a maggio 2021 dal vicedirettore del quotidianoivo più letto d’Italia, Andrea Di Caro, sulla famosa conferenza stampa tenuta all’epoca dal presidente della Fiorentina. Un ...

