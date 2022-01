Commissione Ambiente sul futuro ex Coop: nuovo incontro il 24 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è riunita questa mattina a Palazzo di Città a Salerno la Commissione Ambiente e Cultura – presieduta dal consigliere comunale Arturo Iannelli – per discutere dell’attuale situazione dei lavoratori delle ex Cooperative Sociali e delle possibili soluzioni da adottare nell’immediato futuro per garantire i servizi fermi e ricollocare i dipendenti. Presente l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella e il dirigente del Settore. Nella giornata di ieri è stato già pubblicato sulla homepage del sito dell’Ente il bando della gara europea per l’appalto biennale dei servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino. “E’ alla costante attenzione dell’Amministrazione Comunale – spiega il sindaco Vincenzo Napoli – la situazione dei lavoratori che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è riunita questa mattina a Palazzo di Città a Salerno lae Cultura – presieduta dal consigliere comunale Arturo Iannelli – per discutere dell’attuale situazione dei lavoratori delle exerative Sociali e delle possibili soluzioni da adottare nell’immediatoper garantire i servizi fermi e ricollocare i dipendenti. Presente l’assessore all’, Massimiliano Natella e il dirigente del Settore. Nella giornata di ieri è stato già pubblicato sulla homepage del sito dell’Ente il bando della gara europea per l’appalto biennale dei servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino. “E’ alla costante attenzione dell’Amministrazione Comunale – spiega il sindaco Vincenzo Napoli – la situazione dei lavoratori che ...

