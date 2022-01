“Come Frank” è il nuovo singolo di Francesco Curci (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Con questo brano riparto da zero, scrivo un nuovo capitolo della mia storia personale ed artistica, non a caso esce nel giorno del mio compleanno” Fuori venerdì 14 gennaio per l’etichetta Show in Action (distr. Pirames International) il nuovo singolo di Francesco Curci dal titolo Come Frank. Il brano inaugura un nuovo percorso artistico e di vita, non a caso arriva nel giorno del suo compleanno, dopo tre anni di assenza vissuti alla ricerca di nuove forme espressive e segnati da una radicale trasformazione della sua immagine da cui prende forma una nuova consapevolezza artistica con cui oggi si racconta e che rivendica con tutta la determinazione possibile. Come Frank è infatti un vero e proprio inno alla libertà, un ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Con questo brano riparto da zero, scrivo uncapitolo della mia storia personale ed artistica, non a caso esce nel giorno del mio compleanno” Fuori venerdì 14 gennaio per l’etichetta Show in Action (distr. Pirames International) ildidal titolo. Il brano inaugura unpercorso artistico e di vita, non a caso arriva nel giorno del suo compleanno, dopo tre anni di assenza vissuti alla ricerca di nuove forme espressive e segnati da una radicale trasformazione della sua immagine da cui prende forma una nuova consapevolezza artistica con cui oggi si racconta e che rivendica con tutta la determinazione possibile.è infatti un vero e proprio inno alla libertà, un ...

Advertising

Lopinionista : 'Come Frank' è il nuovo singolo di Francesco Curci - MarzioMorandi : @stella04686817 Ormai siamo alla delazione di massa. Una coincidenza, in questi giorni sembra che sia stato ricostr… - Marceli91113868 : RT @GandolfoDomini1: Dal diario di Anna Frank... Il #Draghistan come la Germania nazista... - barbarajerkov : RT @danielfunaro: Come spesso accade si prende una notizia senza verificarla, anche su pagine importanti della storia. @shalomroma cerca di… - danielfunaro : Come spesso accade si prende una notizia senza verificarla, anche su pagine importanti della storia. @shalomroma ce… -