Colombia, ucciso ambientalista 14enne: difendeva le terre del popolo indigeno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Breiner David, ambientalista 14enne, è stato ucciso mentre difendeva le terre del suo popolo indigeno. È successo in Colombia, nel dipartimento rurale del Cauca: qui imperversano gruppi paramilitari e narcotrafficanti, in competizione fra loro per i corridoi della droga verso i porti del Pacifico. Il ragazzino, hanno denunciato i gruppi indigeni, è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco. L'omicidio ha suscitato commozione e indignazione in tutto il Paese. Su Twitter, il presidente Ivan Duque ha parlato di una morte che "ci riempie di tristezza". Secondo le ricostruzioni Breiner stava partecipando a un pattugliamento quando il suo gruppo si è imbattuto in alcuni uomini armati. Gli ex guerriglieri hanno quindi aperto il fuoco uccidendo un adulto, ...

