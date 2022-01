Colle, le regole anti-Covid fanno litigare i leader: “I positivi votino da casa” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Forza Italia e Meloni vanno all’attacco: «Garantire i diritti costituzionali». L’ipotesi di aprire le prefetture per aiutare i parlamentari in quarantena Leggi su lastampa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Forza Italia e Meloni vanno all’attacco: «Garre i diritti costituzionali». L’ipotesi di aprire le prefetture per aiutare i parlamentari in quarantena

Ultime Notizie dalla rete : Colle regole Giammarco Oberto Sarà come il Trono di Spada, sarà come Gomorra. Sarà È l'uomo del Colle che sta per passare il testimone. Amato, acclamato. Tanto che ancora tiene banco ... R come regole. Che sono dettate dalla pandemia. Potranno entrare nell'emiciclo solo 50 elettori ...

Covid Italia, il bollettino del 18 gennaio: 228.179 nuovi casi e 434 morti ...democratico e movimenti autonomisti - si è riunita per valutare una strategia perchè con le regole ... mentre sono 70 (2 in meno) in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone dichiarate ...

Colle, le regole anti-Covid fanno litigare i leader: “I positivi votino da casa” La Stampa Dalla A alla Zeta, la salita al Colle nell’era Omicron R come regole. Che sono dettate dalla pandemia ... Resterà a Chigi o salirà al Colle a fare «il nonno al servizio delle istituzioni»? In base a quello che uscirà dall’urna, il panorama politico ...

Giammarco Oberto Giammarco ObertoSarà come il Trono di Spada, sarà come Gomorra. Sarà tra le elezioni del capo dello Stato tra le più anomale, combattute e in ultima analisi più incerte della storia ...

